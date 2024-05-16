Голова Євроради поговорив з президенткою і прем’єром Грузії через закон про "іноагентів"

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонні розмови з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та прем’єром Іраклієм Кобахідзе у зв’язку з ухваленням закону "Про прозорість іноземного впливу".

Як пише "Європейська правда", про це Мішель розповів у своєму Twitter (X).

Мішель зазначив, що спершу відбулася розмова з президенткою і після того – з Кобахідзе.

Discussed the current situation in Georgia today with 🇬🇪 President @Zourabichvili_S over the phone, followed by a call with 🇬🇪PM @PM_Kobakhidze.



Reiterated my full support in continuing to help Georgians to work towards a European future, including by helping to find the best… Реклама: May 15, 2024

"Підкреслив мою повну підтримку того, щоб допомагати народу Грузії рухатися до європейського майбутнього, у тому числі – знайти найкращий спосіб відреагувати на справедливі занепокоєння обох сторін", – написав Шарль Мішель.

Як повідомляє "Эхо Кавказа" з посиланням на джерело "Радіо Свобода" у Брюсселі, у розмові з Зурабішвілі Мішель подякував президентці за її зусилля для зменшення поляризації грузинського суспільства, а у розмові з Кобахідзе – закликав шукати шляхи виходу з "політичної турбулентності" та зазначив, що грузинський народ має визначити своє майбутнє.

Як відомо, 14 травня грузинський парламент схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу". Після схвалення під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

У середу міністри закордонних справ Литви, Естонії та Ісландії приєдналися до ходи, що прямувала до грузинського парламенту, а потім виступили перед противниками закону про "іноагентів".

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