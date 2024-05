Голова Євроради поговорив з президенткою і прем’єром Грузії через закон про "іноагентів"

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонні розмови з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та прем’єром Іраклієм Кобахідзе у зв’язку з ухваленням закону "Про прозорість іноземного впливу".

Як пише "Європейська правда", про це Мішель розповів у своєму Twitter (X).

Мішель зазначив, що спершу відбулася розмова з президенткою і після того – з Кобахідзе.

Discussed the current situation in Georgia today with 🇬🇪 President @Zourabichvili_S over the phone, followed by a call with 🇬🇪PM @PM_Kobakhidze.



Reiterated my full support in continuing to help Georgians to work towards a European future, including by helping to find the best…

