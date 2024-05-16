Глава Евросовета поговорил с президентом и премьером Грузии из-за закона об "иноагентах"

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные разговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьером Ираклием Кобахидзе в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как пишет "Европейская правда", об этом Мишель рассказал в своем Twitter (X).

Мишель отметил, что сначала состоялся разговор с президентом и после того – с Кобахидзе.

Discussed the current situation in Georgia today with 🇬🇪 President @Zourabichvili_S over the phone, followed by a call with 🇬🇪PM @PM_Kobakhidze.



Reiterated my full support in continuing to help Georgians to work towards a European future, including by helping to find the best… Реклама: May 15, 2024

"Подчеркнул мою полную поддержку тому, чтобы помогать народу Грузии двигаться к европейскому будущему, в том числе – найти наилучший способ отреагировать на справедливые беспокойства обеих сторон", – написал Шарль Мишель.

Как сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на источник "Радио Свобода" в Брюсселе, в разговоре с Зурабишвили Мишель поблагодарил президента за ее усилия для уменьшения поляризации грузинского общества, а в разговоре с Кобахидзе – призвал искать пути выхода из "политической турбулентности" и отметил, что грузинский народ должен определить свое будущее.

Как известно, 14 мая грузинский парламент принял в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния". После одобрения под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

В среду министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии присоединились к шествию, которое направлялось к грузинскому парламенту, а затем выступили перед противниками закона об "иноагентах".

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