Глава Евросовета поговорил с президентом и премьером Грузии из-за закона об "иноагентах"

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные разговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьером Ираклием Кобахидзе в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как пишет "Европейская правда", об этом Мишель рассказал в своем Twitter (X).

Мишель отметил, что сначала состоялся разговор с президентом и после того – с Кобахидзе.

Discussed the current situation in Georgia today with 🇬🇪 President @Zourabichvili_S over the phone, followed by a call with 🇬🇪PM @PM_Kobakhidze.



Reiterated my full support in continuing to help Georgians to work towards a European future, including by helping to find the best…

