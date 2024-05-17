У Латвії під час навчань загинув військовослужбовець
У Латвії напередодні під час військових навчань загинув військовослужбовець Національних збройних сил країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Національних збройних сил Латвії.
Як зазначено, військовий загинув внаслідок травм, отриманих у ДТП, яка сталася під час навчань.
На місце події негайно викликали швидку медичну допомогу, Національну поліцію та Військову службу правопорядку.
За наказом Національних збройних сил військові навчання були призупинені.
За фактом загибелі військового розпочато спеціальне і службове розслідування.
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пообіцяв надати усю необхідну підтримку родині загиблого.
Нагадаємо, минулого тижня на навчаннях НАТО у шведському Шіллінгарюді під час стрибка з парашутом у вівторок постраждали 11 військових.
У квітні в Польщі під час військових навчань НАТО Saber Strike загинув капрал з Іспанії.