У Латвії під час навчань загинув військовослужбовець

У Латвії напередодні під час військових навчань загинув військовослужбовець Національних збройних сил країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Національних збройних сил Латвії.

Як зазначено, військовий загинув внаслідок травм, отриманих у ДТП, яка сталася під час навчань.

На місце події негайно викликали швидку медичну допомогу, Національну поліцію та Військову службу правопорядку.

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За наказом Національних збройних сил військові навчання були призупинені.

За фактом загибелі військового розпочато спеціальне і службове розслідування.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пообіцяв надати усю необхідну підтримку родині загиблого.

Нагадаємо, минулого тижня на навчаннях НАТО у шведському Шіллінгарюді під час стрибка з парашутом у вівторок постраждали 11 військових.

У квітні в Польщі під час військових навчань НАТО Saber Strike загинув капрал з Іспанії.