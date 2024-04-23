У Польщі під час навчань НАТО загинув іспанський солдат

В Польщі під час військових навчань НАТО Saber Strike загинув капрал з Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані оборонних відомств Іспанії та Польщі.

За інформацією Сухопутних військ Іспанії, інцидент стався на полігоні Бемово Піске під час тактичних навчань з бойовою стрільбою.

Міністерства оборони Польщі та Іспанії висловили співчуття родині загиблого.

За даними іспанського телеканалу RTVE, загиблий капрал був уродженцем Еквадору, який вступив до лав іспанської армії у 2004 році.

Загиблому було 43 роки, у нього залишилися дві доньки.

Нагадаємо, наприкінці березня в Польщі стався вже п’ятий за місяць смертельний випадок під час військових навчань – спецпризначенець потрапив у лавину.

Після цього польський Генштаб анонсував терміновий перегляд процедур безпеки під час проведення навчань.