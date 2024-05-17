В Латвии во время учений погиб военнослужащий

В Латвии в четверг во время военных учений погиб военнослужащий Национальных вооруженных сил страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Национальных вооруженных сил Латвии.

Как указано, военный погиб в результате травм, полученных в ДТП, которое произошло во время учений.

На место происшествия немедленно были вызваны скорая медицинская помощь, Национальная полиция и Военная служба правопорядка.

Реклама:

По приказу Национальных вооруженных сил военные учения были приостановлены.

По факту гибели военного начато специальное и служебное расследование.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс пообещал оказать всю необходимую поддержку семье погибшего.

Напомним, на прошлой неделе на учениях НАТО в шведском Шиллингарюде во время прыжка с парашютом пострадали 11 военных.

В апреле в Польше во время военных учений НАТО Saber Strike погиб капрал из Испании.