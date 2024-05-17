Зеленський розповів, як ставиться до обмеження ударів західною зброєю по Росії

Президент України Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до обмежень на застосування західної зброї для ударів по території РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав 16 травня під час зустрічі з журналістами, його цитує "Радіо Свобода".

Зеленський сказав, що, на його думку, обмежень на використання західної зброї не має бути, оскільки йдеться не про наступ України, а про захист від російських атак.

"Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на територію Росії. Це – захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження", – зазначив він.

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Крім того, за словами президента, у прикордонні РФ також є "сіра зона".

"У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин", – додав він.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва, коментуючи питання застосування Україною зброї від США, заявив, що американська сторона, як і раніше, не авторизує використання американського озброєння для ударів по РФ. Утім, на відміну від попередніх заяв з Білого дому, він не виступив проти таких ударів у принципі.

Водночас у Пентагоні заявили, що позиція США щодо застосування наданої американської зброї в межах України не змінилась.

Зазначимо, що на початку травня глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях на території Росії.

Нещодавно новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території. Вона не уточнила, про які країни йде мова.