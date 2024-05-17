Зеленский рассказал, как относится к ограничению ударов западным оружием по России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к ограничениям на применение западного оружия для ударов по территории РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал 16 мая во время встречи с журналистами, его цитирует "Радио Свобода".

Зеленский сказал, что, по его мнению, ограничений на использование западного оружия быть не должно, поскольку речь идет не о наступлении Украины, а о защите от российских атак.

"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территорию России. Это – защита. Это так же, как превентивные санкции, о которых мы всем говорили перед полномасштабным вторжением. Это то же самое. Это предупреждение", – отметил он.

Реклама:

Кроме того, по словам президента, в приграничье РФ также есть "серая зона".

"У них там выселение людей и тому подобное. У них тоже на границе гражданских людей почти нет, с их стороны. По понятным причинам", – добавил он.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев, комментируя вопрос применения Украиной оружия от США, заявил, что американская сторона по-прежнему не авторизует использование американского вооружения для ударов по РФ. Впрочем, в отличие от предыдущих заявлений из Белого дома, он не выступил против таких ударов в принципе.

В то же время в Пентагоне заявили, что позиция США по применению предоставленного американского оружия в пределах Украины не изменилась.

Отметим, что в начале мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Недавно назначенная глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории. Она не уточнила, о каких странах идет речь.