Пророссийский украинец 9 мая поднял дроном флаг России над Бундестагом 

41-летний украинец, который поддерживает российскую агрессию против Украины, поднял дроном флаг Российской Федерации над немецким Бундестагом, где установлен запрет на полеты.

Об этом сообщает издание t-online, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел 9 мая, пресс-служба Бундестага подтвердила его в субботу.

Сторонник России Иван Т. несколько минут управлял беспилотником с российским флагом над немецким парламентом, снимая это на видео, которое распространилось в социальных сетях. Дрон пролетел над зданием на высоте около 20 метров.

🇷🇺 Russians in 🇩🇪 Germany flew the Russian flag above the Reichstag using a drone.



Germany should understand what it means. pic.twitter.com/5OkpzbEEK7