Пророссийский украинец 9 мая поднял дроном флаг России над Бундестагом
Новости — Суббота, 18 мая 2024, 17:35
41-летний украинец, который поддерживает российскую агрессию против Украины, поднял дроном флаг Российской Федерации над немецким Бундестагом, где установлен запрет на полеты.
Об этом сообщает издание t-online, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел 9 мая, пресс-служба Бундестага подтвердила его в субботу.
Сторонник России Иван Т. несколько минут управлял беспилотником с российским флагом над немецким парламентом, снимая это на видео, которое распространилось в социальных сетях. Дрон пролетел над зданием на высоте около 20 метров.
🇷🇺 Russians in 🇩🇪 Germany flew the Russian flag above the Reichstag using a drone.— Victoria (@victoriaslog) May 17, 2024
Germany should understand what it means. pic.twitter.com/5OkpzbEEK7
Зона ограничения полетов установлена в радиусе около 5,6 километра вокруг Бундестага в правительственном районе Берлина. Пролеты самолетов, вертолетов и беспилотников в этой зоне запрещены или возможны только с разрешения.
Это связано с соображениями безопасности и опасениями относительно нападений или шпионажа.
Сотрудники полиции на месте взяли у мужчины личные данные. Дрон, три флага и четыре георгиевские ленты у него изъяли.
Против мужчины возбудили производство по статье 62 закона О воздушном движении, которая предусматривает до двух лет заключения или штраф.
Для Ивана Т. этот поступок может привести к тюремному заключению. Согласно сообщениям Märkischer Allgemeiner и Tagesspiegel, в мае 2023 года он был приговорен к одному году условно – за повреждение имущества с целью российской пропаганды и одобрения агрессивной войны России.
Он нарисовал символы "Z" на башне старого здания земельного парламента в Потсдаме, также известного как "Кремль", которое было видно издалека, и прикрепил российский флаг на крыше.
Через несколько дней он вырезал лицо из 20-метрового плаката солидарности с Украиной с фотографией украинской матери в Гарнизонной церкви Потсдама и заменил его текстом: "Украины не существует".
41-летний Иван Т. – из Одессы. Он приехал в Германию летом 2022 года. Своими действиями он хотел показать, что есть украинцы, которые считают себя частью "великого русского народа".
Напомним, власти немецкой столицы в этом году запретили во время мероприятий к 9 мая российские флаги, военную форму, плакаты с буквами "V" или "Z" и другие символы и знаки, которые могут быть использованы для прославления агрессии РФ.
Несколько сотен человек пришли к советским мемориалам в Тиргартене и Трептов-парке в столице Германии Берлине на акции к 9 мая.