Кілька сотень людей прийшли до радянських меморіалів у Тіргартені та Трептов-парку в столиці Німеччини Берліні на акції до 9 травня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Поліція, яка перевіряла відвідувачів на входах на наявність забороненої символіки та предметів, зокрема російської символіки, арештувала 10 осіб.

Через Берлін до меморіалу Трептов-парку проїхала група пропутінських байкерів "Нічні вовки", яку зустріла поліція.

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Правоохоронці обшукали кожного учасника групи, після чого провели її окремо від інших відвідувачів до радянського меморіалу, де байкери поклали вінок з червоних гвоздик та позували зі своїми плакатами.

За даними Bild, деякі відвідувачі змогли пронести на територію меморіалу георгіївські стрічки. Крім того, дехто з них ображав поліціянтів.

Останній генеральний секретар Соціалістичної єдиної партії Німеччини у НДР Еґон Кренц також прийшов до меморіалу.

Раніше влада німецької столиці Берліна цьогоріч заборонила російські прапори, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть бути використані для прославляння агресії РФ, під час заходів до 9 травня.

Напередодні у Латвії протягом дня 9 травня Держполіція затримала шість осіб, почала кілька адміністративних і один кримінальний процес.

Перед цим в естонському місті Нарва правоохоронці затримали чоловіка, який начепив георгіївську стрічку.

Нагадаємо, на стіні Нарвського замку, що розташований на естонсько-російському кордоні, 9 травня повісили плакат із написом "Putin war criminal" ("Путін – воєнний злочинець").