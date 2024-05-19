Угорський єврокомісар пояснив позицію щодо проєкту резолюції ООН про Сребреницю

Угорський єврокомісар Олівер Варгеї та міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини Ельмедін Конакович опублікували спільну заяву за підсумками розмови стосовно неоднозначних заяв Варгеї про проєкт резолюції в ООН щодо геноциду у Сребрениці.

Як повідомляє "Європейська правда", текст заяви Варгеї оприлюднив у соцмережі X (Twitter), зазначивши, що вони "прояснили непорозуміння" і домовились продовжити роботу над євроінтеграцією БіГ.

У заяві йдеться, що заяви Варгеї "жодним чином не ставили під сумнів факти щодо геноциду у Сребрениці у 1995 році".

Had a constructive phone call with 🇧🇦 FM Konaković, we clarified misunderstandings and agreed to continue working on the EU path of 🇧🇦 @DinoKonakovic #BiH#EU pic.twitter.com/Hn0nZUlWJR Реклама: May 19, 2024

"Заяви єврокомісара мали на меті уточнити, що порушники несуть повну і виключну відповідальність за скоєні ними злочини. Ідеї про колективну провину та відповідальність всього народу є неприйнятними та суперечать міжнародно прийняти нормам", – зазначають у тексті.

У наступному абзаці додають про неприпустимість забуття злочинів, щоб вони більше не повторювалися, та про неприпустимість заперечення геноциду, історичного ревізіонізму чи прославлення воєнних злочинців, оскільки для примирення необхідні правда, мир і справедливість.

"Єврокомісар Варгеї – один з найбільших прихильників вступу БіГ до Євросоюзу. Останніми роками ми разом працювали задля процвітаючого і мирного майбутнього Боснії і Герцеговини. Майбутнє БіГ – у ЄС, як єдиної, згуртованої і суверенної країни", – підсумовують у заяві.

Нагадаємо, у вівторок Варгеї під час дводенного візиту до Сербії підтримав її позицію стосовно проєкту резолюції ООН стосовно геноциду у Сребрениці 1995 року, заявивши, що "не згоден із колективним покаранням" сербського народу.

Проєкт резолюції ООН, який ініціювали Німеччина й Руанда та підтримали США, БіГ та інші країни, закликає зробити 11 липня офіційним Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Вона також закликає засудити будь-яке заперечення цього геноциду.

Обурення проєктом висловили Сербія та етнічі серби в Боснії і Герцеговині. Парламентарі Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – 18 квітня схвалили доповідь, яка заперечує геноцид у Сребрениці.

Детальніше читайте у статті: Сербію налякали геноцидом: чому у Белграді бояться резолюції ООН щодо Сребрениці.