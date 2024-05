Угорський єврокомісар пояснив позицію щодо проєкту резолюції ООН про Сребреницю

Угорський єврокомісар Олівер Варгеї та міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини Ельмедін Конакович опублікували спільну заяву за підсумками розмови стосовно неоднозначних заяв Варгеї про проєкт резолюції в ООН щодо геноциду у Сребрениці.

Як повідомляє "Європейська правда", текст заяви Варгеї оприлюднив у соцмережі X (Twitter), зазначивши, що вони "прояснили непорозуміння" і домовились продовжити роботу над євроінтеграцією БіГ.

У заяві йдеться, що заяви Варгеї "жодним чином не ставили під сумнів факти щодо геноциду у Сребрениці у 1995 році".

Had a constructive phone call with 🇧🇦 FM Konaković, we clarified misunderstandings and agreed to continue working on the EU path of 🇧🇦 @DinoKonakovic #BiH#EU pic.twitter.com/Hn0nZUlWJR

