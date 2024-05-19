Венгерский еврокомиссар объяснил позицию по проекту резолюции ООН о Сребренице

Венгерский еврокомиссар Оливер Варгеи и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Эльмедин Конакович опубликовали совместное заявление по итогам разговора относительно неоднозначных заявлений Варгеи о проекте резолюции в ООН по геноциду в Сребренице.

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления Варгеи обнародовал в соцсети X (Twitter), отметив, что они "прояснили недоразумения" и договорились продолжить работу над евроинтеграцией БиГ.

В заявлении говорится, что заявления Варгеи "никоим образом не ставили под сомнение факты относительно геноцида в Сребренице в 1995 году".

Had a constructive phone call with 🇧🇦 FM Konaković, we clarified misunderstandings and agreed to continue working on the EU path of 🇧🇦 @DinoKonakovic #BiH#EU pic.twitter.com/Hn0nZUlWJR Реклама: May 19, 2024

"Заявления еврокомиссара имели целью уточнить, что нарушители несут полную и исключительную ответственность за совершенные ими преступления. Идеи о коллективной вине и ответственности всего народа неприемлемы и противоречат международно принятым нормам", – отмечают в тексте.

В следующем абзаце добавляют о недопустимости забвения преступлений, чтобы они больше не повторялись, и о недопустимости отрицания геноцида, исторического ревизионизма или прославления военных преступников, поскольку для примирения необходимы правда, мир и справедливость.

"Еврокомиссар Варгеи – один из крупнейших сторонников вступления БиГ в Евросоюз. В последние годы мы вместе работали ради процветающего и мирного будущего Боснии и Герцеговины. Будущее БиГ – в ЕС, как единой, сплоченной и суверенной страны", – заключают в заявлении.

Напомним, во вторник Варгеи во время двухдневного визита в Сербию поддержал ее позицию относительно проекта резолюции ООН по геноциду в Сребренице 1995 года, заявив, что "не согласен с коллективным наказанием" сербского народа.

Проект резолюции ООН, который инициировали Германия и Руанда и поддержали США, БиГ и другие страны, призывает сделать 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Она также призывает осудить любое отрицание этого геноцида.

Возмущение проектом выразили Сербия и этнические сербы в Боснии и Герцеговине. Парламентарии Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – 18 апреля одобрили доклад, отрицающий геноцид в Сребренице.

Подробнее читайте в статье: Сербию напугали геноцидом: почему в Белграде боятся резолюции ООН по Сребренице.