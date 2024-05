Венгерский еврокомиссар объяснил позицию по проекту резолюции ООН о Сребренице

Венгерский еврокомиссар Оливер Варгеи и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Эльмедин Конакович опубликовали совместное заявление по итогам разговора относительно неоднозначных заявлений Варгеи о проекте резолюции в ООН по геноциду в Сребренице.

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления Варгеи обнародовал в соцсети X (Twitter), отметив, что они "прояснили недоразумения" и договорились продолжить работу над евроинтеграцией БиГ.

В заявлении говорится, что заявления Варгеи "никоим образом не ставили под сомнение факты относительно геноцида в Сребренице в 1995 году".

Had a constructive phone call with 🇧🇦 FM Konaković, we clarified misunderstandings and agreed to continue working on the EU path of 🇧🇦 @DinoKonakovic #BiH#EU pic.twitter.com/Hn0nZUlWJR

