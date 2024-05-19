Над Іспанією і Португалією в ніч на неділю бачили яскравий метеор

Мешканці частини Іспанії та Португалії в ніч на 19 травня могли бачити у небі яскравий спалах від метеора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Вночі 19 травня у соцмережах почали з’являтися відео з яскравим синьо-зеленим спалахом у небі від якогось рухомого об’єкта.

Спалах побачили з районів довкола Мадрида та ще низки регіонів Іспанії, а також зі столиці Португалії Лісабона.

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Чимало занепокоєних мешканців після того почали телефонувати рятувальним службам, а ще десятки людей – ділитися кадрами надзвичайної події у соцмережах.

🚨URGENTE: Forte Clarão é visto agora no céu de Portugal. Clarão ilumina os céus de todo o país e assusta moradores. Fiquem atentos as novas atualizações. Segue e ative as notificações para não perder @Astronomiaum pic.twitter.com/4FgfNMbAan — Astronomiaum (@Astronomiaum) May 18, 2024

"Спалах" майже точно був космічним тілом, що почало світитися після входження в атмосферу і впало або згоріло над Атлантичним океаном.

Mais um registo incrível!

☄️😲 pic.twitter.com/1bbsWHAQr8 — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) May 18, 2024

☄️Un #meteorito ilumina de azul el cielo de Cádiz en la noche del sábado.

La bola de luz fue captada por las cámaras que @Aguas_de_Cadiz tiene en la plaza de Sevilla. #meteoro pic.twitter.com/5HDulNFOkl — Onda Cádiz (@OndaCadizTV) May 19, 2024

За словами астронома Хосепа Марії Тріго з Інституту космічних наук Вищої ради наукових досліджень Іспанії (CSIC), діаметр космічного тіла міг сягати 20-30 см, а рухався він на швидкості близько 45 км на секунду.

Нагадаємо, болідами називають яскраві метеори, що не досягнули землі, а метеоритами – небесні тіла, які не згоріли в атмосфері і впали на землю.

Навесні 2023 року таке явище спостерігали над Києвом. Після яскравого спалаху багато українців в умовах війни спершу сприйняли це за повітряну атаку, у Києві оголосили повітряну тривогу.

У квітні 2021 року яскравий болід бачили на півдні Франції.