Над Іспанією і Португалією в ніч на неділю бачили яскравий метеор

Мешканці частини Іспанії та Португалії в ніч на 19 травня могли бачити у небі яскравий спалах від метеора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Вночі 19 травня у соцмережах почали з’являтися відео з яскравим синьо-зеленим спалахом у небі від якогось рухомого об’єкта.

Спалах побачили з районів довкола Мадрида та ще низки регіонів Іспанії, а також зі столиці Португалії Лісабона.

Реклама:

Чимало занепокоєних мешканців після того почали телефонувати рятувальним службам, а ще десятки людей – ділитися кадрами надзвичайної події у соцмережах.

🚨URGENTE: Forte Clarão é visto agora no céu de Portugal. Clarão ilumina os céus de todo o país e assusta moradores. Fiquem atentos as novas atualizações. Segue e ative as notificações para não perder @Astronomiaum pic.twitter.com/4FgfNMbAan