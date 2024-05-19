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Над Іспанією і Португалією в ніч на неділю бачили яскравий метеор

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Новини — Неділя, 19 травня 2024, 19:14 — Марія Ємець

Мешканці частини Іспанії та Португалії в ніч на 19 травня могли бачити у небі яскравий спалах від метеора. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Вночі 19 травня у соцмережах почали з’являтися відео з яскравим синьо-зеленим спалахом у небі від якогось рухомого об’єкта. 

Спалах побачили з районів довкола Мадрида та ще низки регіонів Іспанії, а також зі столиці Португалії Лісабона. 

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Чимало занепокоєних мешканців після того почали телефонувати рятувальним службам, а ще десятки людей – ділитися кадрами надзвичайної події у соцмережах. 

"Спалах" майже точно був космічним тілом, що почало світитися після входження в атмосферу і впало або згоріло над Атлантичним океаном. 

За словами астронома Хосепа Марії Тріго з Інституту космічних наук Вищої ради наукових досліджень Іспанії (CSIC), діаметр космічного тіла міг сягати 20-30 см, а рухався він на швидкості близько 45 км на секунду. 

В ніч на суботу по всій Європі бачили полярне сяйво

Нагадаємо, болідами називають яскраві метеори, що не досягнули землі, а метеоритами – небесні тіла, які не згоріли в атмосфері і впали на землю. 

Навесні 2023 року таке явище спостерігали над Києвом. Після яскравого спалаху багато українців в умовах війни спершу сприйняли це за повітряну атаку, у Києві оголосили повітряну тривогу.

У квітні 2021 року яскравий болід бачили на півдні Франції

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