Над Испанией и Португалией видели яркий метеор

Жители части Испании и Португалии в ночь на 19 мая могли видеть в небе яркую вспышку от метеора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Ночью 19 мая в соцсетях начали появляться видео с яркой сине-зеленой вспышкой в небе от какого-то движущегося объекта.

🚨URGENTE: Forte Clarão é visto agora no céu de Portugal. Clarão ilumina os céus de todo o país e assusta moradores. Fiquem atentos as novas atualizações. Segue e ative as notificações para não perder @Astronomiaum pic.twitter.com/4FgfNMbAan

Реклама: