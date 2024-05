ЄС згорнув військову навчальну місію у Малі

Євросоюз остаточно згорнув військову навчальну місію у Малі, у суботу країну залишили останні її учасники.

Про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

Боррель повідомив у своєму X (Twitter), що навчальна місія ЄС завершила діяльність у Малі в суботу 18 травня і усі її учасники залишили цю африканську країну.

The EU Training mission in Mali terminated yesterday. All the personnel operating under the EU flag has left the country.



I pay tribute to all the military staff for their great effort in training over 20,000 Malian Armed Forces, providing advisory & education courses. 🧵 1/3

