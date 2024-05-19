ЄС згорнув військову навчальну місію у Малі

Євросоюз остаточно згорнув військову навчальну місію у Малі, у суботу країну залишили останні її учасники.

Про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

Боррель повідомив у своєму X (Twitter), що навчальна місія ЄС завершила діяльність у Малі в суботу 18 травня і усі її учасники залишили цю африканську країну.

The EU Training mission in Mali terminated yesterday. All the personnel operating under the EU flag has left the country.



I pay tribute to all the military staff for their great effort in training over 20,000 Malian Armed Forces, providing advisory & education courses. 🧵 1/3 Реклама: May 19, 2024

Він висловив подяку військовослужбовцям-учасникам, зазначивши, що через навчання пройшли понад 20 тисяч військових армії Малі.

"Місія EUTM у Малі підтримувала збройні сили Малі та об’єднані сили G5 Sahel force, допомагаючи силам безпеки й оборони Малі, які розвиваються, боротися з тероризмом. Ця місія завершилася, проте ми зберігаємо увагу до Сахелю та будемо посилювати співпрацю з країнами Гвінейської затоки", – заявив Жозеп Боррель.

Він зазначив, що після військових переворотів у Нігері, Малі й Буркіна-Фасо терористичні сили у регіоні зміцніли, а нові суб'єкти підтримання безпеки не можуть належно протистояти їм.

"Канали діалогу і співпраці залишаються відкритими для тих, хто хоче співпрацювати з ЄС", – додав Боррель.

Навчальна місія ЄС у Малі діяла з 2013 року і мала на меті допомогти владі Малі розбудовувати армію, щоб вона була спроможна здійснювати операції і протидіяти терористичним групам. Окрім того, EUTM Mali надавала підтримку об’єднаним силам п’ятьох країн цього регіону – Мавританії, Малі, Буркіна-Фасо, Нігеру і Чаду.

У березні 2020 року Рада ЄС продовжила мандат місії до 18 травня 2024 року та розширила зону діяльності місії на всю територію африканської країни.

Того ж року у Малі стався військовий переворот, нова влада відвернулася від співпраці з країнами Заходу, натомість почала співпрацювати з російською ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, у грудні 2023 року хунта Нігеру, яка прийшла до влади внаслідок перевороту в липні, заявила про припинення військового партнерства з ЄС та відкликання дозволу на розгортання місії ЄС у країні.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель під час тих подій звинуватив Росію і її правителя Владіміра Путіна у підживленні військових переворотів в Африці.