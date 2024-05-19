ЕС свернул военную учебную миссию в Мали

Евросоюз окончательно свернул военную учебную миссию в Мали, в субботу страну покинули последние ее участники.

Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

Боррель сообщил в своем X (Twitter), что учебная миссия ЕС завершила деятельность в Мали в субботу 18 мая и все ее участники покинули эту африканскую страну.

The EU Training mission in Mali terminated yesterday. All the personnel operating under the EU flag has left the country.



I pay tribute to all the military staff for their great effort in training over 20,000 Malian Armed Forces, providing advisory & education courses. 🧵 1/3 Реклама: May 19, 2024

Он выразил благодарность военнослужащим-участникам, отметив, что через обучение прошли более 20 тысяч военных армии Мали.

"Миссия EUTM в Мали поддерживала вооруженные силы Мали и объединенные силы G5 Sahel force, помогая развивающимся силам безопасности и обороны Мали бороться с терроризмом. Эта миссия завершилась, однако мы сохраняем внимание к Сахелю и будем усиливать сотрудничество со странами Гвинейского залива", – заявил Жозеп Боррель.

Он отметил, что после военных переворотов в Нигере, Мали и Буркина-Фасо террористические силы в регионе окрепли, а новые субъекты обеспечения безопасности не могут должным образом противостоять им.

"Каналы диалога и сотрудничества остаются открытыми для тех, кто хочет сотрудничать с ЕС", – добавил Боррель.

Учебная миссия ЕС в Мали действовала с 2013 года и имела целью помочь властям Мали развивать армию, чтобы она была способна осуществлять операции и противодействовать террористическим группам. Кроме того, EUTM Mali оказывала военную поддержку объединенным силам пяти стран этого региона – Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Чада.

В марте 2020 года Совет ЕС продлил мандат миссии до 18 мая 2024 года и расширил зону деятельности миссии на всю территорию африканской страны.

В том же году в Мали произошел военный переворот, новая власть отвернулась от сотрудничества со странами Запада и начала сотрудничать с российской ЧВК "Вагнер".

Напомним, в декабре 2023 года хунта Нигера, которая пришла к власти в результате переворота в июле, заявила о прекращении военного партнерства с ЕС и отзыве разрешения на развертывание миссии ЕС в стране.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель во время тех событий обвинил Россию и ее правителя Владимира Путина в подпитке военных переворотов в Африке.