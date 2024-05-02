Глава МЗС Латвії про "закриття неба" над Україною, дозвіл бити по РФ та мільйон дронів для ЗСУ

Нова очільниця МЗС Латвії Байба Браже свій перший двосторонній візит за кордон зробила саме до України, чим зламала традицію, за якою латвійські міністри спершу їдуть до сусідів.

"Європейська правда" вже робила з нею інтерв’ю, коли вона працювала заступницею генсека НАТО.

Редактор Сергій Сидоренко скористався нагодою поспілкуватися з Байбою Браже у Києві.

Дипломатка стала першою офіційною особою, яка визнала: Україна вже має дозвіл від окремих країн на застосування західної зброї по території Росії. Удари по РФ, наполягає вона, є правомірними і навіть неуникними, адже зрештою російська армія "має зупинитися в Росії".

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Багато цікавого про допомогу Україні від Латвії і партнерів, а також загрози для НАТО – дивіться у відеоверсії інтерв’ю. А текстова версія розмови – в матеріалі Є країни, які надали ЗСУ західну зброю без заборони бити по Росії. Повне інтерв’ю глави МЗС Латвії. Далі – основні тези Байби Браже.

Ми не очікуємо, що рішення США про надання зброї Україні (в рамках закону на 61 мільярд доларів) є достатнім. Інші країни Європи та світу також повинні надавати Україні зброю, допомагати грошима, забезпечувати втілення санкцій.

Перехід до довгої війни потребує зовсім іншої тактики і стратегії. Особливу роль починають відігравати витривалість, стійкість, здатність продовжувати битися і вірити в перемогу, мати для цього внутрішні та зовнішні сили.

Це одна з причин, чому я тут: щоби показати підтримку України з боку Латвії. Що Україна не самотня.

Я не думаю, що час грає на користь Росії.

Згодна з тим, що не потрібно розслаблятися, а потрібно щось принципово міняти.

Україні потрібні можливості нанесення високоточних ударів глибоко в тилу Росії.

Це передбачено міжнародним правом: ви можете завдавати ударів по тих місцях, звідки Росія веде напад на вас.

Тому Україні потрібні вогневі засоби великої дальності.

Також Україні потрібна інтегрована протиповітряна оборона, яка включає в себе компонент "повітря-повітря", тобто літаки.

Це те, що надає вам не лише американський пакет допомоги, але й інші партнери. Це, зокрема, F-16, які ви отримаєте, це навчання пілотів, це безпілотники дальнього радіуса дії, ракети ATACMS і таке інше.

Такі спроможності надходять в Україну. Дещо ви вже отримали.

Вже є країни, які надали Україні західну зброю без жодних умов.

Не про все це оголошують публічно, і навіть краще не говорити про це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою.

В рамках "коаліції дронів" ми взяли зобов'язання забезпечити 1 мільйон дронів до середини 2025 року. Але одне питання – кількість найдешевших дронів, а інше – постачання більш просунутих безпілотників.

Тож ми ще побачимо, чи це буде мільйон, чи інша кількість. Це залежатиме від того, що потрібно ЗСУ. А ми будемо пристосовуватися до цих потреб.

Обговорення щодо "закриття неба" над Україною також відбуваються, але ми зможемо говорити про це лише тоді, коли будуть рішення.

Щодо загрози з РФ для країн НАТО, то наразі немає прямої військової загрози.

Але гіпотетично – все можливо. Тому важливо підготуватися.

Просто зараз у НАТО відбуваються великі зміни.

Повна версія інтерв’ю – в матеріалі Є країни, які надали ЗСУ західну зброю без заборони бити по Росії. Повне інтерв’ю глави МЗС Латвії.