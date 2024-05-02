Глава МИД Латвии о "закрытии неба" над Украиной, разрешении бить по РФ и миллионе дронов для ВСУ

Новая глава МИД Латвии Байба Браже свой первый двусторонний визит за границу сделала именно в Украину, чем сломала традицию, по которой латвийские министры сначала едут к соседям.

"Европейская правда" уже делала с ней интервью, когда она работала заместителем генсека НАТО.

Мы, конечно, воспользовались случаем пообщаться с Байбой Браже в Киеве.

Дипломат стала первым официальным лицом, которое признало: Украина уже имеет разрешение от отдельных стран на применение западного оружия по территории России. Удары по РФ, настаивает она, являются правомерными и даже неизбежными, ведь в конце концов российская армия "должна остановиться в России".

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Много интересного о помощи Украине от Латвии и партнеров, а также об угрозах для НАТО – смотрите в видеоверсии интервью. А текстовая версия разговора – в материале Есть страны, предоставившие ВСУ западное оружие без запрета бить по России. Полное интервью главы МИД Латвии. Далее – основные тезисы Байбы Браже.

Мы не ожидаем, что решение США о предоставлении оружия Украине (в рамках закона на 61 миллиард долларов) является достаточным. Другие страны Европы и мира также должны предоставлять Украине оружие, помогать деньгами, обеспечивать реализацию санкций.

Переход к долгой войне требует совсем другой тактики и стратегии. Особую роль начинают играть выносливость, стойкость, способность продолжать сражаться и верить в победу, иметь для этого внутренние и внешние силы.

Это одна из причин, почему я здесь: чтобы показать поддержку Украины со стороны Латвии. Что Украина не одинока.

Я не думаю, что время играет в пользу России.

При этом, согласна с тем, что не нужно расслабляться, а нужно что-то принципиально менять.

Украине нужны возможности нанесения высокоточных ударов глубоко в тылу России.

Это предусмотрено международным правом: вы можете наносить удары по тем местам, откуда Россия ведет нападение на вас.

Поэтому Украине нужны огневые средства большой дальности.

Также Украине нужна интегрированная противовоздушная оборона, которая включает в себя компонент "воздух-воздух", то есть самолеты.

Это то, что предоставляет вам не только американский пакет помощи, но и другие партнеры. Это, в частности, F-16, которые вы получите, это обучение пилотов, это беспилотники дальнего радиуса действия, ракеты ATACMS и так далее.

Такие способности поступают в Украину. Кое-что вы уже получили.

Уже есть страны, которые предоставили Украине западное оружие без всяких условий.

Не обо всем этом объявляют публично, и даже лучше не говорить об этом вслух до поры до времени. Главное – влияние на поле боя.

В рамках "коалиции дронов" мы взяли обязательство обеспечить 1 миллион дронов до середины 2025 года. Но один вопрос – количество дешевых дронов, а другой – поставки более продвинутых беспилотников.

Поэтому мы еще увидим, будет ли это миллион или другое количество. Это будет зависеть от того, что нужно ВСУ. А мы будем приспосабливаться к этим потребностям.

Обсуждение по "закрытию неба" над Украиной также происходят, но мы сможем говорить об этом только тогда, когда будут решения.

Относительно угрозы из РФ для стран НАТО, то пока нет прямой военной угрозы.

Но гипотетически – все возможно. Поэтому важно подготовиться.

Просто сейчас в НАТО происходят большие изменения.

Полная версия интервью – в материале Есть страны, предоставившие ВСУ западное оружие без запрета бить по России. Полное интервью главы МИД Латвии.