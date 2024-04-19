Президент Литви посперечався з главою МВС через підозрюваних в нападі на соратника Навального

Президент Литви Гітанас Науседа посперечався з міністеркою внутрішніх справ Агне Білотайте через затримання підозрюваних в нападі на Леоніда Волкова – соратника померлого російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Білотайте розкритикувала рішення Науседи поінформувати про затримання підозрюваних.

За її словами, про це мали повідомити співробітники правоохоронних органів, а не політики, тому заяви президента могли завдати шкоди розслідуванню.

"Залишається шкодувати, що політики, публічні особи починають говорити, не думаючи про відповідальність, про те, що це може завдати шкоди розслідуванню і навіть становити небезпеку особам, через яких усе відбувається", – сказала Білотайте.

Своєю чергою Науседа заявив, що не справа очільниці МВС вказувати йому, що робити.

"Напевно, не справа пані Білотайте вказувати мені, що я маю і чого не маю говорити… Це дійсно не зашкодить розслідуванням і процесам, тому що ми дуже ретельно оцінили, коли можемо це зробити і коли це вже не позначиться на якості операції", – сказав литовський президент.

Нещодавно Науседа заявив, що у Польщі затримали підозрюваних, причетних до нападу у Вільнюсі на Волкова.

Напад на Волкова у Вільнюсі стався ввечері 12 березня біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова. Внаслідок нападу у нього була зламана рука.

Спецслужби Литви припускають, що за нападом на Волкова стоять російські спецслужби і атака була пов’язана з наближенням президентських "виборів" у Росії.

Припускали, що напад, ймовірно, організували через завербовану особу.