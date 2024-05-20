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МЗС Польщі заявило про співчуття у зв’язку із загибеллю глави МЗС Ірану, але не президента

Новини — Понеділок, 20 травня 2024, 11:22 — Іванна Костіна

Міністерство закордонних справ Польщі висловила співчуття родині міністра закордонних справ Ірану Хосейна Аміра-Абдоллахіана, який загинув в аварії гелікоптера разом з президентом Ібрагімом Раїсі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у дописі МЗС Польщі у соцмережі X (Twitter).

Примітно, що зовнішньополітичне відомство Польщі говорить про співчуття у зв’язку з загибеллю міністра закордонних справ і делегації, яка супроводжувала президента, але не самого Раїсі.

"Міністерство закордонних справ Польщі висловлює співчуття родині міністра закордонних справ Ісламської Республіки Іран, який загинув у трагічній катастрофі гелікоптера, а також усій делегації, що супроводжувала президента", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив у понеділок вранці, що "ЄС висловлює щирі співчуття" у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану.

Раніше голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман висловила нерозуміння і обуренням використанням хештегу "солідарність ЄС" єврокомісаром з кризового управління в дописі щодо аварії гелікоптера з президентом Ірану.

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Іран Польща
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