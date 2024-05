МЗС Польщі заявило про співчуття у зв’язку із загибеллю глави МЗС Ірану, але не президента

Міністерство закордонних справ Польщі висловила співчуття родині міністра закордонних справ Ірану Хосейна Аміра-Абдоллахіана, який загинув в аварії гелікоптера разом з президентом Ібрагімом Раїсі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у дописі МЗС Польщі у соцмережі X (Twitter).

Примітно, що зовнішньополітичне відомство Польщі говорить про співчуття у зв’язку з загибеллю міністра закордонних справ і делегації, яка супроводжувала президента, але не самого Раїсі.

"Міністерство закордонних справ Польщі висловлює співчуття родині міністра закордонних справ Ісламської Республіки Іран, який загинув у трагічній катастрофі гелікоптера, а також усій делегації, що супроводжувала президента", – йдеться у повідомленні.

Реклама:

The Ministry of Foreign Affairs of Poland expresses its condolences to the family of the Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, who died in the tragic helicopter crash, along with the entire delegation accompanying the President.