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МИД Польши заявил о соболезнованиях в связи с гибелью главы МИД Ирана, но не президента

Новости — Понедельник, 20 мая 2024, 11:22 — Иванна Костина

Министерство иностранных дел Польши выразило соболезнования семье министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдоллахиана, который погиб в аварии вертолета вместе с президентом Ибрагимом Раиси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заметке МИД Польши в соцсети X (Twitter).

Примечательно, что внешнеполитическое ведомство Польши говорит о соболезнованиях в связи с гибелью министра иностранных дел и делегации, которая сопровождала президента, но не самого Раиси.

"Министерство иностранных дел Польши выражает соболезнования семье министра иностранных дел Исламской Республики Иран, который погиб в трагической катастрофе вертолета, а также всей делегации, сопровождавшей президента", – говорится в сообщении.

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Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник утром, что "ЕС выражает искренние соболезнования" в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана.

Ранее председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выразила непонимание и возмущение использованием хэштега "солидарность ЕС" еврокомиссаром по кризисному управлению в заметке о крушении вертолета с президентом Ирана.

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Иран Польша
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