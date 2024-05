МИД Польши заявил о соболезнованиях в связи с гибелью главы МИД Ирана, но не президента

Министерство иностранных дел Польши выразило соболезнования семье министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдоллахиана, который погиб в аварии вертолета вместе с президентом Ибрагимом Раиси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заметке МИД Польши в соцсети X (Twitter).

Примечательно, что внешнеполитическое ведомство Польши говорит о соболезнованиях в связи с гибелью министра иностранных дел и делегации, которая сопровождала президента, но не самого Раиси.

"Министерство иностранных дел Польши выражает соболезнования семье министра иностранных дел Исламской Республики Иран, который погиб в трагической катастрофе вертолета, а также всей делегации, сопровождавшей президента", – говорится в сообщении.

The Ministry of Foreign Affairs of Poland expresses its condolences to the family of the Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, who died in the tragic helicopter crash, along with the entire delegation accompanying the President.