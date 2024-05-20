Суд дозволив Ассанжу право на апеляцію проти екстрадиції до США

Високий суд Лондона дозволив засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу подати нову апеляцію на його потенційну екстрадицію з Великої Британії до США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Це рішення означає, що засновник WikiLeaks зможе оскаржити запевнення США щодо того, як буде проходити судовий процес над ним та чи буде порушено його право на свободу слова.

Ассанж, який зараз перебуває у в'язниці, тепер матиме кілька місяців на підготовку своєї апеляції, яка стосуватиметься того, чи захистять американські суди його право на свободу слова як громадянина Австралії.

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Судді Високого суду Вікторія Шарп та Джеремі Джонсон заявили, що засновник WikiLeaks має підстави оскаржити рішення уряду Великої Британії про екстрадицію, зазначає AP.

Адвокат Едвард Фіцджеральд заявив, що прокурори не змогли гарантувати, що Ассанж, який є громадянином Австралії та вимагає захисту як журналіст за публікацію секретної інформації США, може розраховувати на захист преси, передбачений Першою поправкою до Конституції США.

У березні Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, відтермінувавши його потенційну екстрадицію з Британії до США.

Тим сами він прагне переглянути рішення про екстрадицію від 2022 року, ухвалене Британією.

Адвокати Ассанжа стверджували, що звинувачення, які стосуються публікації тисяч секретних і дипломатичних документів, пов'язаних з війнами в Афганістані та Іраку, є політично вмотивованими, а запит про екстрадицію – незаконний.

Справа Ассанжа пов'язана з публікацією WikiLeaks сотень тисяч документів про війни в Афганістані та Іраку, а також дипломатичних телеграм в 2010 і 2011 роках.

Прокуратура США висунула Ассанжу 18 звинувачень у шпигунстві та неправомірному використанні комп'ютерів у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних військових документів США. Максимальний термін тюремного ув'язнення – 175 років.