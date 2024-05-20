Суд разрешил Ассанжу право на апелляцию против экстрадиции в США

Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать новую апелляцию на его потенциальную экстрадицию из Великобритании в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Это решение означает, что основатель WikiLeaks сможет обжаловать заверения США относительно того, как будет проходить судебный процесс над ним и будет ли нарушено его право на свободу слова.

У Ассанжа, который сейчас находится в тюрьме, теперь будет несколько месяцев на подготовку апелляции, касающейся того, защитят ли американские суды его право на свободу слова как гражданина Австралии.

Реклама:

Судьи Высокого суда Виктория Шарп и Джереми Джонсон заявили, что у основателя WikiLeaks есть основания обжаловать решение правительства Великобритании об экстрадиции, отмечает AP.

Адвокат Эдвард Фицджеральд заявил, что прокуроры не смогли гарантировать, что Ассанж, который является гражданином Австралии и требует защиты как журналист за публикацию секретной информации США, может рассчитывать на защиту прессы, предусмотренную Первой поправкой к Конституции США.

В марте Высокий суд Лондона принял решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отсрочив его потенциальную экстрадицию из Британии в США.

Тем самым он стремится пересмотреть решение об экстрадиции от 2022 года, принятое Британией.

Адвокаты Ассанжа утверждали, что обвинения, касающиеся публикации тысяч секретных и дипломатических документов, связанных с войнами в Афганистане и Ираке, являются политически мотивированными, а запрос об экстрадиции – незаконным.

Дело Ассанжа связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.

Прокуратура США выдвинула Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США. Максимальный срок тюремного заключения – 175 лет.