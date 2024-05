Фінляндія і Британія підписали декларацію про стратегічне партнерство для протидії загрозі РФ

Міністри закордонних справ Фінляндії та Великої Британії підписали декларацію про стратегічне партнерство між двома країнами.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, яка перебуває з візитом у Британії.

За словами очільниці зовнішньополітичного відомства, Лондон – близький друг Гельсінкі, і сторони налаштовані на подальше поглиблення їхніх зв'язків.

The UK is our close friend and we are committed to further deepening our ties. Today we signed the declaration on strategic partnership. 🇫🇮 and 🇬🇧 share a broad agenda and are unanimous about supporting Ukraine and the need to counter Russia’s aggression. Many thanks… pic.twitter.com/lFzPANM2HE

