Фінляндія і Британія підписали декларацію про стратегічне партнерство для протидії загрозі РФ

Міністри закордонних справ Фінляндії та Великої Британії підписали декларацію про стратегічне партнерство між двома країнами.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, яка перебуває з візитом у Британії.

За словами очільниці зовнішньополітичного відомства, Лондон – близький друг Гельсінкі, і сторони налаштовані на подальше поглиблення їхніх зв'язків.

The UK is our close friend and we are committed to further deepening our ties. Today we signed the declaration on strategic partnership. 🇫🇮 and 🇬🇧 share a broad agenda and are unanimous about supporting Ukraine and the need to counter Russia’s aggression. Many thanks… pic.twitter.com/lFzPANM2HE Реклама: May 20, 2024

"Сьогодні ми підписали декларацію про стратегічне партнерство. Фінляндія та Велика Британія поділяють широкий порядок денний та одностайні в підтримці України й необхідності протистояти російській агресії", – зазначила Валтонен, також подякувавши колезі.

Зі свого боку Кемерон також привітав підписання декларації про стратегічне партнерство між країнами.

NATO is stronger with Finland.



A pleasure to welcome Foreign Minister @elinavaltonen to London.



From supporting Ukraine until they are victorious, to deeper cooperation on security, the new UK-Finland strategic partnership brings us even closer. pic.twitter.com/1FEAarll6s — David Cameron (@David_Cameron) May 20, 2024

"Від підтримки України до її перемоги (у війні з РФ) до поглиблення співпраці у сфері безпеки – нове стратегічне партнерство між Великою Британією та Фінляндією ще більше нас зближує", – зауважив він.

Раніше в МЗС Великої Британії повідомили, що у декларації викладено прагнення країн працювати разом для розв'язання глобальних проблем безпеки та підтримки України доти, доки та не переможе у війні.

У документі Фінляндія та Велика Британія називають Росію найсерйознішою й прямою загрозою миру і стабільності Європи.

Новий командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яаккола вважає, що Росія навряд чи прямо атакує країну-члена НАТО, але цілком може продовжити гібридні атаки, зокрема глушіння сигналу й втручання у вибори.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна разом зі Швецією, які нещодавно приєднались до НАТО, мають відігравати важливу роль у підтримці миру, водночас він закликав "менше говорити і більше готуватись" до потенційної війни, щоб її уникнути.