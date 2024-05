Финляндия и Британия подписали декларацию о стратегическом партнерстве для противодействия угрозе РФ

Министры иностранных дел Финляндии и Великобритании подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, которая находится с визитом в Великобритании.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Лондон – близкий друг Хельсинки, и стороны настроены на дальнейшее углубление их связей.

The UK is our close friend and we are committed to further deepening our ties. Today we signed the declaration on strategic partnership. 🇫🇮 and 🇬🇧 share a broad agenda and are unanimous about supporting Ukraine and the need to counter Russia’s aggression. Many thanks… pic.twitter.com/lFzPANM2HE

Реклама: