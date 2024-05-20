Финляндия и Британия подписали декларацию о стратегическом партнерстве для противодействия угрозе РФ

Министры иностранных дел Финляндии и Великобритании подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, которая находится с визитом в Великобритании.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Лондон – близкий друг Хельсинки, и стороны настроены на дальнейшее углубление их связей.

The UK is our close friend and we are committed to further deepening our ties. Today we signed the declaration on strategic partnership. 🇫🇮 and 🇬🇧 share a broad agenda and are unanimous about supporting Ukraine and the need to counter Russia’s aggression. Many thanks… pic.twitter.com/lFzPANM2HE Реклама: May 20, 2024

"Сегодня мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Финляндия и Великобритания разделяют широкую повестку дня и единодушны в поддержке Украины и необходимости противостоять российской агрессии", – отметила Валтонен, также поблагодарив коллегу.

Со своей стороны Кэмерон также приветствовал подписание декларации о стратегическом партнерстве между странами.

NATO is stronger with Finland.



A pleasure to welcome Foreign Minister @elinavaltonen to London.



From supporting Ukraine until they are victorious, to deeper cooperation on security, the new UK-Finland strategic partnership brings us even closer. pic.twitter.com/1FEAarll6s — David Cameron (@David_Cameron) May 20, 2024

"От поддержки Украины до ее победы (в войне с РФ) до углубления сотрудничества в сфере безопасности – новое стратегическое партнерство между Великобританией и Финляндией еще больше нас сближает", – отметил он.

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что в декларации изложено стремление стран работать вместе для решения глобальных проблем безопасности и поддержки Украины до тех пор, пока та не победит в войне.

В документе Финляндия и Великобритания называют Россию самой серьезной и прямой угрозой миру и стабильности Европы.

Новый командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яаккола считает, что Россия вряд ли прямо атакует страну-члена НАТО, но вполне может продолжить гибридные атаки, включая глушение сигнала и вмешательство в выборы.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна вместе со Швецией, которые недавно присоединились к НАТО, должны играть важную роль в поддержании мира, в то же время он призвал "меньше говорить и больше готовиться" к потенциальной войне, чтобы ее избежать.