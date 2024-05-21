Какие проблемы для Украины может создать коалиция во главе с ультраправыми в Нидерландах

Более чем полгода длительных и очень непростых консультаций понадобилось Нидерландам, чтобы наконец представить новую коалицию.

Длительные коалиционные переговоры – это уже привычная практика в стране, а вот очень необычным будет сам состав коалиции.

На прошлогодних выборах правый популист Герт Вилдерс из Партии свободы (PVV) удивил не только всех вокруг, но и себя, получив 37 мест в парламенте.

Такой результат был бы просто фантастикой еще десять лет назад, а сейчас радикальный политик, который за годы своей агрессивной риторики успел поссориться почти со всеми, стал мейнстримом в одной из самых развитых и демократических стран в мире.

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Подробнее о результатах переговоров и о том, повлияют ли ультраправые на поддержку Нидерландами Украины, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Дарьи Мещеряковой С ультраправыми, но не против Украины: почему "кабинет Вилдерса" не сделает Нидерланды пророссийскими. Далее – краткое ее изложение.

Новая коалиция будет иметь 88 мест в парламенте, который состоит из 150 мандатов.

Кроме партии Вилдерса, в коалицию вошли еще три политические силы – Народная партия за свободу и демократию действующего премьера Марка Рютте (VVD, ее лидером является Дилан Ешильгьоз-Зегериус), "Новый социальный договор" (NSC) с Петером Омцигтом и Фермерско-гражданское движение (BBB) во главе с еще одной популисткой Каролин ван дер Плас.

Эти политические силы достигли соглашения несмотря на многочисленные споры и низкий уровень взаимного доверия.

Кто станет новым главой правительства Нидерландов?

Согласно договоренностям, новый премьер-министр будет избран среди партийных или внешних экспертов.

Также половина портфелей в новом правительстве должны отойти внешним специалистам.

Такой подход является экспериментальным и имеет целью обеспечить профессионализм правительства. Сами же лидеры партий будут работать в парламенте.

Как победителю выборов в ноябре, именно Вилдерсу предстоит выдвинуть кандидата в премьеры. Однако в его партии есть заметный кадровый голод.

И пока неизвестно, кого именно сможет выдвинуть правый радикал на должность премьер-министра или в состав кабинета.

Скорее всего, новый премьер будет гораздо сдержаннее Вилдерса. И что особенно важно – не пойдет против сформированного нидерландскими партиями консенсуса относительно необходимости продолжения поддержки Украины.

В Нидерландах существует социальный консенсус относительно полномасштабного вторжения России в Украину. И одним из главных факторов, который повлиял на такое восприятие, было сбитие самолета MH17 в 2014 году.

Украинцы в Нидерландах воспринимаются исключительно как жертвы российской агрессии, поэтому помощь Украине продолжит правительство, в которое вошел Вилдерс.

Это подтверждается и текстом коалиционного соглашения, где четко прописано, что Нидерланды будут продолжать оказывать политическую, военную, финансовую и моральную поддержку Украине.

Так же можно утверждать, что миграционные ограничения не будут касаться украинцев.

Зато тревожным для Украины сигналом может стать новая политика Нидерландов в отношении сельского хозяйства.

Несмотря на то, что украинский агроэкспорт не является конкурентом для нидерландских фермеров, позиция нового правительства может стать более скептической в вопросе продолжения свободного доступа украинской пищевой продукции на европейский рынок.

Однако существует очень высокая вероятность, что эта коалиция не продержится долго.

Подробнее – в материале Дарьи Мещеряковой С ультраправыми, но не против Украины: почему "кабинет Вилдерса" не сделает Нидерланды пророссийскими.