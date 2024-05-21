По всій Греції страйкують державні службовці

У Греції федерація працівників державного сектора ADEDY оголосила у вівторок 24-годинний загальнонаціональний страйк через вимоги підвищення заробітної плати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Крім того, ADEDY закликала провести демонстрацію об 11:00 перед Міністерством економіки в центрі Афін, що може спричинити певні проблеми з рухом транспорту в центрі міста.

У своїй заяві ADEDY зазначила, що оголосила страйк на знак протесту проти "підвищення цін і зубожіння працівників через політику уряду".

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Крім того, профспілка вимагає горизонтального підвищення зарплат бюджетників на 10%, укладення колективних договорів про оплату праці, збільшення неоподатковуваного мінімуму до 12 тисяч євро і підвищення доплат за небезпеку.

Страйк вплине на державні послуги, хоча очікується, що громадський транспорт не зазнає жодних проблем.

Нагадаємо, найбільша профспілка журналістів Греції, Спілка журналістів афінських щоденних газет (ESIEA), у квітні оголосила 24-годинний страйк у всіх секторах ЗМІ.

В лютому грецька профспілка ADEDY оголосила 24-годинний загальнонаціональний страйк, вимагаючи, серед іншого, підвищення заробітної плати і найму персоналу у сфері охорони здоров'я та освіти.

Загальнонаціональний страйк працівників державного сектора, включаючи транспортників, авіадиспетчерів, медичних працівників та вчителів, паралізував Грецію також минулої осені.