Грецію паралізував загальнонаціональний страйк

Загальнонаціональний страйк працівників державного сектора, включаючи транспортників, авіадиспетчерів, медичних працівників та вчителів, паралізував Грецію.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

З оголошенням про 24-годинний загальнонаціональний страйк у четвер 21 вересня виступив Виконавчий комітет Конфедерації державних службовців (ADEDY), висловивши свою незгоду з новим законопроєктом міністерства праці.

Як йдеться у заяві, ADEDY вимагає відкликання законопроєкту та закликає працівників взяти участь у мітингах, які відбуваються по всій країні.

Страйк також підтримують інші великі профспілки: PAME, Федерація вчителів середніх державних шкіл (OLME), Профспілка працівників морського транспорту (PENEN), а також Федерація працівників державних лікарень, які вважають, що нове законодавство підірве права працівників та умови праці.

Раніше італійські транспортні профспілки протягом пів доби проводили загальнонаціональний страйк на залізниці після аварії, в якій потяг насмерть збив п'ятьох працівників під час заміни ділянки колії.

Влітку бельгійські пілоти ірландського лоукостера Ryanair провели три страйки через незадовільні умови оплати праці, що призвело до скасування десятків рейсів з аеропорту Шарлеруа на сході країни.

Нагадаємо, у 2023 році Ryanair довелося скасовувати сотні рейсів через страйки французьких авіадиспетчерів.