По всей Греции бастуют государственные служащие

В Греции федерация работников государственного сектора ADEDY объявила во вторник 24-часовую общенациональную забастовку из-за требований повысить заработную плату.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Кроме того, ADEDY призвала провести демонстрацию в 11:00 перед Министерством экономики в центре Афин, что может вызвать определенные проблемы с движением транспорта в центре города.

В своем заявлении ADEDY отметил, что объявил забастовку в знак протеста против "повышения цен и обнищания работников из-за политики правительства".

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Кроме того, профсоюз требует горизонтального повышения зарплат бюджетников на 10%, заключения коллективных договоров об оплате труда, увеличения необлагаемого минимума до 12 тысяч евро и повышения доплат за опасность.

Забастовка повлияет на государственные услуги, хотя ожидается, что общественный транспорт не испытает никаких проблем.

Напомним, крупнейший профсоюз журналистов Греции, Союз журналистов афинских ежедневных газет (ESIEA), в апреле объявил 24-часовую забастовку во всех секторах СМИ.

В феврале греческий профсоюз ADEDY объявил 24-часовую общенациональную забастовку, требуя, среди прочего, повышения заработной платы и найма персонала в сфере здравоохранения и образования.

Общенациональная забастовка работников государственного сектора, включая транспортников, авиадиспетчеров, медицинских работников и учителей, парализовала Грецию прошлой осенью.