У Греції страйк паралізує роботу громадського транспорту

Найбільша профспілка державного сектору Греції ADEDY оголосила в середу 24-годинний загальнонаціональний страйк, вимагаючи, серед іншого, підвищення заробітної плати і найму персоналу у сфері охорони здоров'я та освіти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У страйку беруть участь працівники метрополітену, трамваїв і залізниць, таксисти, портовики і профспілки авіадиспетчерів.

У той час як метро і трамвай в Афінах зупинять роботу на 24 години, автобуси і тролейбуси працюватимуть приблизно з 9 ранку до 9 вечора в середу.

Національні та приміські поїзди також зупинять роботу на знак солідарності з ADEDY. На 24 години скасовано всі внутрішні та міжнародні авіарейси, а також морські та річкові перевезення в портах Пірей, Лавріо та Рафіна.

Водії таксі в Афінах продовжать страйк до 48 годин, починаючи з вівторка по середу, а профспілка таксистів закликає до загальнонаціонального страйку.

У Салоніках низка міських автобусів продовжуватиме працювати.

Як повідомлялося, працівники місцевого громадського транспорту в Німеччині планують страйкувати в різні дні цього тижня в усіх землях, окрім Баварії – головним днем страйку стане 1 березня.

Минулого тижня у Німеччині страйкували працівники авіакомпанії Lufthansa. В кінці січня багатоденний страйк проводили також німецькі машиністи.