Молдова стала першою країною, з якою ЄС підписав безпекову угоду

Євросоюз і Молдова підписали угоду про безпекове партнерство, яку називають першим подібним документом для ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Боррель зазначив, що угода з Молдовою є першою подібною для ЄС. Від імені Молдови документ підписав прем’єр-міністр Дорін Речан, з боку Євросоюзу – високий представник із закордонних справ і політики безпеки.

Moldova is the first country to sign a Security & Defence Partnership with the EU.



This partnership will enhance the country's resilience.



It will allow to jointly address common security challenges, make our engagement more effective and explore new areas of cooperation. pic.twitter.com/LXFurbs6oa

