Молдова анонсувала угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони

Міністерство закордонних справ Молдови 14 травня анонсувало укладання угоди з Європейським Союзом про співпрацю у межах Партнерства в галузі безпеки і оборони, яке дозволить поглибити співпрацю сторін у цих сферах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як пояснило молдовське МЗС, Партнерство у сфері безпеки та оборони – це політична угода про розширення співробітництва, яку Кишиві укладе з ЄС "у найближчому майбутньому відповідно до цілей, викладених у Стратегії національної безпеки нашої країни".

"По суті, Партнерство функціонуватиме як парасольковий механізм для всіх заходів взаємодії між Молдовою та ЄС у таких галузях, як допомога ЄС у зміцненні стійкості нашої країни, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору через Європейський інструмент миру, участь Молдови в місіях ЄС з управління кризами, інтегроване управління кордонами", – додали у відомстві.

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Там також уточнили, що укладена угода буде заснована на політичних зобов'язаннях і не матиме статусу міжнародного договору.

Коментар молдовського МЗС з'явився після публікації Financial Times, згідно з якою Молдова планує розширити обмін розвідувальними даними із Євросоюзом, почне проводити спільні військові навчання і увійде в програму спільних закупівель зброї.

Видання стверджує, що ці заходи "стануть найглибшим офіційним кроком, що пов'язав національну оборону Молдови із західними партнерами".

Нагадаємо, наприкінці минулого року Євросоюз передав для Національної армії Молдови медичне та захисне обладнання, міношукачі, всюдиходи, безпілотники та генератори.

А на початку квітня Рада Євросоюзу схвалила 40-місячну програму військової підтримки Молдови на суму 41 мільйон євро.