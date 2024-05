Молдова стала первой страной, с которой ЕС подписал соглашение по безопасности

Евросоюз и Молдова подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности, которое называют первым подобным документом для ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что соглашение с Молдовой является первым подобным для ЕС. От имени Молдовы документ подписал премьер-министр Дорин Речан, со стороны Евросоюза – высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности.

Moldova is the first country to sign a Security & Defence Partnership with the EU.



This partnership will enhance the country's resilience.



It will allow to jointly address common security challenges, make our engagement more effective and explore new areas of cooperation. pic.twitter.com/LXFurbs6oa

