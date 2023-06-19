Нещодавній землетрус у Франції завдав збитків на суму до 200 млн євро

Землетрус, що стався на заході Франції в п'ятницю, пошкодив понад 5 000 будівель і приніс збитки на суму від 150 до 200 мільйонів євро.

Про це повідомила в понеділок страхова компанія Saretec, передає "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У понад 5 000 будівель потріскалася штукатурка або спостерігалося падіння різних предметів усередині.

Близько 100 будівель є "сильно пошкодженими" з "частковим обваленням несучих конструкцій" і 300 – з частковим пошкодженням несучих конструкцій "без обвалення", заявила страхова компанія.

Ця остання цифра може продовжувати зростати, попередив генеральний директор групи Saretec Жан-Вінсент Раймондіс, через виявлення пошкоджень, які "не були помічені мешканцями або аварійними службами, коли вони проводили роботи".

За даними Національної мережі сейсмічного моніторингу (Renass) і Центрального сейсмологічного бюро Франції (BCSF), підземні поштовхи силою від 5,3 до 5,8 балf сталися в п'ятницю о 18:38 в містечку Крам-Шабан (Приморська Шаранта), недалеко від Мозе-сюр-ле-Міньйон (департамент Де-Севр), на пів дорозі між Ла-Рошель і Ньйором.

Це найбільший землетрус у цьому регіоні за останні п'ятдесят років і сейсмічний поштовх.

"У цій сільській місцевості переважно старі будинки, з дуже обмеженою стійкістю до землетрусів", – уточнює Жан-Вінсент Раймондіс. Підземні поштовхи відчувалися на значній частині заходу країни, від Ренна до Бордо і аж до Ліможа, що спричинило численні дзвінки до служб порятунку і свідчення в соціальних мережах.