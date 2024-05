Во французских Пиренеях на границе с Испанией произошло ощутимое землетрясение

На крайнем юге Франции в горном массиве Пиренеи зафиксировали ощутимые для людей подземные толчки, их магнитуда составляла 4,1.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Землетрясение произошло в 11:23 во вторник 21 мая на территории департамента Верхние Пиренеи, в районе населенного пункта Баньер-де-Бигор.

🔔#Earthquake (#séisme) M3.9 occurred 23 km S of #Tarbes (#France) 3 min ago (local time 11:23:32). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/Zd4GFSJU9H

🖥https://t.co/ZiC1rwgqup pic.twitter.com/kcllk6KZRo

