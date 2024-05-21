Во французских Пиренеях на границе с Испанией произошло ощутимое землетрясение
На крайнем юге Франции в горном массиве Пиренеи зафиксировали ощутимые для людей подземные толчки, их магнитуда составляла 4,1.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Землетрясение произошло в 11:23 во вторник 21 мая на территории департамента Верхние Пиренеи, в районе населенного пункта Баньер-де-Бигор.
🔔#Earthquake (#séisme) M3.9 occurred 23 km S of #Tarbes (#France) 3 min ago (local time 11:23:32). More info at:
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Толчки были хорошо ощутимы для местных жителей.
Несколько учебных заведений из-за землетрясения прерывали уроки, учеников выводили на улицу. Поскольку никаких разрушений не произошло, занятия после этого продолжились.
В поселке Лю на стене одного из административных зданий появилась трещина. О других последствиях землетрясения пока не сообщали.
Землетрясения незначительной магнитуды не является исключительным явлением для Пиренеев, однако толчки силой более 3,5 считаются довольно значительными.
Ранее в мае ощутимое землетрясение зафиксировали в Швеции у побережья Ботнического залива.
Наиболее значительное землетрясение на территории Франции за последнее время произошло в июне 2023 года, тогда магнитуда толчков превышала 5. Его называли самым сильным в регионе за полвека.