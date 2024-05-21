В ЄС відкинули твердження пропаганди РФ про "нелегітимність" президента Зеленського

В Єврокомісії відповіли на твердження російської пропаганди про те, що Володимир Зеленський нібито є нелегітимним президентом України, оскільки 21 травня 2024 року спливає його п'ятирічний термін на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано в Брюсселі у вівторок.

Він нагадав, що Україна не може провести вільні вибори, тому що перебуває під ударами російських ракет, безпілотників і бомб, а мільйони людей стали переміщеними особами всередині країни та за її межами.

"Організувати вибори в такій ситуації неможливо. Хіба за таких умов можна збирати людей на виборчих дільницях? Вони стануть мішенню для (лідера РФ Владіміра) Путіна", – зазначив Стано.

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Він наголосив, що в Україні немає умов для проведення вільних і чесних виборів через російську агресію з усіма ознаками брутальної та огидної поведінки російської армії та політичного керівництва в Кремлі.

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань також вказав, що за Конституцією України чинний президент виконує повноваження до вступу на пост новообраного президента, водночас принцип безперервності влади – один із ключових в Конституції України, а в українському суспільстві та серед політичних партій немає сумнівів, хто є легітимним президентом.

"В нас (у ЄС) також немає сумнівів, що президент України – це Володимир Зеленський", – резюмував Стано.

Раніше американські спецслужби зауважили, що в останні місяці Росія активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність.

Раніше ЗМІ вже писали, що перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко з початку 2023 року організував кампанію з дискредитації Зеленського, намагаючись вплинути на військово-політичне керівництво України.