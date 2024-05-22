Президент Литви відреагував на повідомлення про наміри РФ перекроїти кордони

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито наміри Росії перекроїти кордон у Балтійському морі.

Про це він написав у середу у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Науседа зауважив, що Росія вкотре здійснює гібридну атаку проти Заходу та випробовує єдність НАТО.

"Повідомлення про наміри Росії в односторонньому порядку перекроїти морські кордони в Балтійському морі є провокацією, спрямованою на ескалацію", – вважає президент Литви.

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Russia is yet again executing a hybrid attack against the West & testing #NATO unity.



Reports of Russia's intent to unilaterally redraw maritime borders in the Baltic Sea is a provocation aimed at escalation.



We are closely monitoring situation together with our NATO allies. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 22, 2024

Науседа додав, що балтійська держава уважно стежить за ситуацією разом з союзниками по НАТО.

21 травня видання Moscow Times повідомило, що російська влада планує в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

Литва, Латвія та Фінляндія відреагували на повідомлення ЗМІ, заявляючи, що перебувають у контакті один з одним та у разі потреби нададуть узгоджену відповідь.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна припустив, що повідомлення у ЗМІ про нібито наміри Росії змінити морські кордони у Балтійському морі є спробою "посіяти сум'яття".

З боку Росії офіційних коментарів про публікацію в Moscow Times наразі не надходило.