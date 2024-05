Президент Литви відреагував на повідомлення про наміри РФ перекроїти кордони

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито наміри Росії перекроїти кордон у Балтійському морі.

Про це він написав у середу у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Науседа зауважив, що Росія вкотре здійснює гібридну атаку проти Заходу та випробовує єдність НАТО.

"Повідомлення про наміри Росії в односторонньому порядку перекроїти морські кордони в Балтійському морі є провокацією, спрямованою на ескалацію", – вважає президент Литви.

Реклама:

Russia is yet again executing a hybrid attack against the West & testing #NATO unity.



Reports of Russia's intent to unilaterally redraw maritime borders in the Baltic Sea is a provocation aimed at escalation.



We are closely monitoring situation together with our NATO allies.