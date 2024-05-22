Президент Литви відреагував на повідомлення про наміри РФ перекроїти кордони
Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито наміри Росії перекроїти кордон у Балтійському морі.
Про це він написав у середу у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Науседа зауважив, що Росія вкотре здійснює гібридну атаку проти Заходу та випробовує єдність НАТО.
"Повідомлення про наміри Росії в односторонньому порядку перекроїти морські кордони в Балтійському морі є провокацією, спрямованою на ескалацію", – вважає президент Литви.
Russia is yet again executing a hybrid attack against the West & testing #NATO unity.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 22, 2024
Reports of Russia's intent to unilaterally redraw maritime borders in the Baltic Sea is a provocation aimed at escalation.
We are closely monitoring situation together with our NATO allies.
Науседа додав, що балтійська держава уважно стежить за ситуацією разом з союзниками по НАТО.
21 травня видання Moscow Times повідомило, що російська влада планує в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.
Литва, Латвія та Фінляндія відреагували на повідомлення ЗМІ, заявляючи, що перебувають у контакті один з одним та у разі потреби нададуть узгоджену відповідь.
Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна припустив, що повідомлення у ЗМІ про нібито наміри Росії змінити морські кордони у Балтійському морі є спробою "посіяти сум'яття".
З боку Росії офіційних коментарів про публікацію в Moscow Times наразі не надходило.