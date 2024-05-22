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Президент Литвы отреагировал на сообщения о намерениях РФ перекроить границы

Новости — Среда, 22 мая 2024, 13:46 — Кристина Бондарева

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал сообщения СМИ о якобы намерениях России перекроить границу в Балтийском море.

Об этом он написал в среду в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Науседа отметил, что Россия в очередной раз осуществляет гибридную атаку против Запада и испытывает единство НАТО.

"Сообщение о намерениях России в одностороннем порядке перекроить морские границы в Балтийском море является провокацией, направленной на эскалацию", – считает президент Литвы.

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Науседа добавил, что балтийское государство внимательно следит за ситуацией вместе с союзниками по НАТО.

21 мая издание Moscow Times сообщило, что российские власти планируют в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на сообщение СМИ, заявляя, что находятся в контакте друг с другом и в случае необходимости предоставят согласованный ответ.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна предположил, что сообщения в СМИ о якобы намерениях России изменить морские границы в Балтийском море является попыткой "посеять смятение".

Со стороны России официальных комментариев о публикации в Moscow Times пока не поступало.

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