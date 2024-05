Президент Литвы отреагировал на сообщения о намерениях РФ перекроить границы

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал сообщения СМИ о якобы намерениях России перекроить границу в Балтийском море.

Об этом он написал в среду в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Науседа отметил, что Россия в очередной раз осуществляет гибридную атаку против Запада и испытывает единство НАТО.

"Сообщение о намерениях России в одностороннем порядке перекроить морские границы в Балтийском море является провокацией, направленной на эскалацию", – считает президент Литвы.

Реклама:

Russia is yet again executing a hybrid attack against the West & testing #NATO unity.



Reports of Russia's intent to unilaterally redraw maritime borders in the Baltic Sea is a provocation aimed at escalation.



We are closely monitoring situation together with our NATO allies.