Україна та ЄС підписали рамкову угоду для виділення багатомільярдної підтримки

Україна та ЄС 22 травня уклали рамкову угоду для фінансування в рамках інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, пише "Європейська правда".

Угоду підписали перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко та комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

Угода визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема щодо управління та контролю використання коштів в рамках Ukraine Facility, а також спільних заходів для запобігання корупції.

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Наступним кроком стане ратифікація документа Верховною Радою, після чого угода набуде чинності.

"Угода визначає практичні параметри фінансової підтримки в рамках Ukraine Facility – це інструкція, за якою здійснюватиметься координація, моніторинг, звітування та багато іншого.

Здебільшого вона відображає процедури, які будуть спрямовані на ефективне, прозоре та підзвітне використання фінансових ресурсів, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції", – зазначила Юлія Свириденко.

Відповідно до угоди Україна зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю у використанні коштів, наданих Європейським Союзом, та захист його фінансових інтересів.

Це включає запровадження системи управління та контролю, регулярне звітування, дотримання санкційних вимог ЄС, боротьбу з корупцією.

Угода передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та інституціями ЄС, що також сприятиме європейській інтеграції. Для цього Україна буде активно співпрацювати з Європейською комісією, Європейським бюро боротьби з шахрайством (OLAF) та Європейським судом аудиторів.

Нагадаємо, у березні Єврокомісія здійснила перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, а 24 квітня оголосила про виділення траншу у 1,5 млрд євро за цією ж програмою.

Подальші транші від ЄС в рамках програми Ukraine Facility будуть виділяти за умови виконання Україною плану реформ, який Єврокомісія схвалила у середині квітня, а представники країн-членів схвалили 14 травня.