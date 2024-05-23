Украина и ЕС подписали рамочное соглашение для выделения многомиллиардной поддержки

Украина и ЕС 22 мая заключили рамочное соглашение для финансирования в рамках инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики, пишет "Европейская правда".

Соглашение подписали первый вице-премьер Юлия Свириденко и комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархеи.

Соглашение определяет механизмы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности по управлению и контролю использования средств в рамках Ukraine Facility, а также совместных мер по предотвращению коррупции.

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Следующим шагом станет ратификация документа Верховной Радой, после чего соглашение вступит в силу.

"Соглашение определяет практические параметры финансовой поддержки в рамках Ukraine Facility – это инструкция, по которой будет осуществляться координация, мониторинг, отчетность и многое другое.

В основном оно отражает процедуры, которые будут направлены на эффективное, прозрачное и подотчетное использование финансовых ресурсов, что является необходимым условием для дальнейшей европейской интеграции", – отметила Юлия Свириденко.

В соответствии с соглашением Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля в использовании средств, предоставленных Европейским Союзом, и защиту его финансовых интересов.

Это включает внедрение системы управления и контроля, регулярную отчетность, соблюдение санкционных требований ЕС, борьбу с коррупцией.

Документ предусматривает тесное взаимодействие между органами государственной власти Украины и институтами ЕС, что также будет способствовать европейской интеграции. Для этого Украина будет активно сотрудничать с Европейской комиссией, Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европейским судом аудиторов.

Напомним, в марте Еврокомиссия осуществила первый платеж на сумму 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility, а 24 апреля объявила о выделении транша в 1,5 млрд евро по этой же программе.

Дальнейшие транши от ЕС в рамках программы Ukraine Facility будут выделять при условии выполнения Украиной плана реформ, который Еврокомиссия одобрила в середине апреля, а представители стран-членов одобрили 14 мая.