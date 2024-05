Бельгія висловила солідарність з країнами Балтії і Фінляндією на тлі провокацій РФ

Бельгія заявила про солідарність з балтійськими державами та Фінляндією після останніх дивних дій з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувала міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.

Вона висловила повну підтримку Естонії, Литві та Фінляндії у зв’язку з "дестабілізуючими діями з боку Росії" цього тижня.

Full support to our EU partners 🇪🇪 🇫🇮 🇱🇹 who have been facing destabilising acts from Russia for several days.



Belgium stands by your side.



We are monitoring the situation and denounce these intolerable provocations by the Kremlin.

