Бельгія висловила солідарність з країнами Балтії і Фінляндією на тлі провокацій РФ

Бельгія заявила про солідарність з балтійськими державами та Фінляндією після останніх дивних дій з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувала міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.

Вона висловила повну підтримку Естонії, Литві та Фінляндії у зв’язку з "дестабілізуючими діями з боку Росії" цього тижня.

Full support to our EU partners 🇪🇪 🇫🇮 🇱🇹 who have been facing destabilising acts from Russia for several days.



Belgium stands by your side.



We are monitoring the situation and denounce these intolerable provocations by the Kremlin. Реклама: May 24, 2024

"Бельгія – разом з вами. Ми стежимо за ситуацією та засуджуємо ці провокації Кремля, їх не можна толерувати", – заявила Аджа Лябіб.

Нагадаємо, раніше цього тижня на сайті уряду Росії помітили проєкт, що вказував на плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони зі своїми сусідами у Балтійському морі. Після розголосу проєкт зник із сайту.

У четвер Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва.

Головний дипломат ЄС заявив, що Євросоюз очікує від Росії пояснень щодо цих дій та вимагає негайно повернути буї на місце.

Прем'єр Фінляндії припустив, що Росія випробовує НАТО своїми діями.