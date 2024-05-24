Бельгия выразила солидарность со странами Балтии и Финляндией на фоне провокаций РФ

Бельгия заявила о солидарности с балтийскими государствами и Финляндией после последних странных действий со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовала министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.

Она выразила полную поддержку Эстонии, Литве и Финляндии в связи с "дестабилизирующими действиями со стороны России" на этой неделе.

Full support to our EU partners 🇪🇪 🇫🇮 🇱🇹 who have been facing destabilising acts from Russia for several days.



Belgium stands by your side.



We are monitoring the situation and denounce these intolerable provocations by the Kremlin. Реклама: May 24, 2024

"Бельгия – с вами. Мы следим за ситуацией и осуждаем эти провокации Кремля, их нельзя терпеть", – заявила Лябиб.

Напомним, ранее на этой неделе на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.

В четверг Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва.

Главный дипломат ЕС заявил, что Евросоюз ожидает от России объяснений относительно этих действий и требует немедленно вернуть буи на место.

Премьер Финляндии предположил, что Россия испытывает НАТО своими действиями.