ЄС вимагає від Росії пояснити неприйнятні дії на кордоні з Естонією

Європейський Союз очікує від Росії пояснень щодо зняття буїв на естонсько-російському кордоні на річці Нарва та вимагає негайно повернути їх на місце.

Про це у своїй заяві в п’ятницю зазначив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

Боррель підкреслив, що у четвер рано вранці російські прикордонники в односторонньому порядку прибрали світлові буї, встановлені Естонією на річці Нарва для демаркації кордону з Росією.

Європейський Союз, зазначив Боррель, від самого початку уважно стежить за ситуацією у співпраці та солідарності з Естонією та іншими державами-членами.

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"Цей прикордонний інцидент є частиною ширшої схеми провокаційної поведінки та гібридних дій Росії, в тому числі на її морських і сухопутних кордонах в регіоні Балтійського моря. Такі дії є неприйнятними. Європейський Союз очікує від Росії пояснень щодо зняття буїв та їх негайного повернення", – заявив Боррель.

Згідно з даними естонської Прикордонної служби, російські прикордонники прибрали понад 20 буїв, встановлених для позначення територіальних вод на річці Нарва.

Буї допомагають уникнути випадкового потрапляння суден у внутрішні води РФ.

Через інцидент тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії Ленара Салімулліна викликали в МЗС Естонії.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня засудила дії російських прикордонників, а міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен назвала дії Росії недружнім актом.