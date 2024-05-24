Генсек НАТО провів розмову з прем’єркою Естонії на тлі провокації РФ на Нарві

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з прем’єркою Естонії Каєю Каллас у зв’язку з провокативними діями Росії на річці Нарва, по якій проходить кордон.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).

Столтенберг повідомив, що запевнив Каллас у солідарності НАТО з Естонією і підтримці проти будь-яких загроз для суверенітету країни.

Spoke with PM @kajakallas.#NATO stands in solidarity with our Ally #Estonia against any threat to their sovereignty. Реклама: May 24, 2024

Кая Каллас ще не повідомляла деталі розмови.

Нагадаємо, раніше цього тижня на сайті уряду Росії помітили проєкт, що вказував на плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони зі своїми сусідами у Балтійському морі. Після розголосу проєкт зник із сайту.

У четвер Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва.

Головний дипломат ЄС заявив, що Євросоюз очікує від Росії пояснень щодо цих дій та вимагає негайно повернути буї на місце. Низка держав ЄС опублікували окремі заяви, в яких висловили підтримку Естонії та засудили провокативні дії Росії.

Прем'єр Фінляндії припустив, що Росія випробовує НАТО своїми діями.