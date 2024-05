Генсек НАТО провів розмову з прем’єркою Естонії на тлі провокації РФ на Нарві

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з прем’єркою Естонії Каєю Каллас у зв’язку з провокативними діями Росії на річці Нарва, по якій проходить кордон.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).

Столтенберг повідомив, що запевнив Каллас у солідарності НАТО з Естонією і підтримці проти будь-яких загроз для суверенітету країни.

Spoke with PM @kajakallas.#NATO stands in solidarity with our Ally #Estonia against any threat to their sovereignty.

