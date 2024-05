Генсек НАТО провел разговор с премьером Эстонии на фоне провокации РФ на Нарве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с премьером Эстонии Каей Каллас в связи с провокационными действиями России на реке Нарва, по которой проходит граница.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X (Twitter).

Столтенберг сообщил, что заверил Каллас в солидарности НАТО с Эстонией и поддержке против любых угроз для суверенитета страны.

Spoke with PM @kajakallas.#NATO stands in solidarity with our Ally #Estonia against any threat to their sovereignty.

