Генсек НАТО провел разговор с премьером Эстонии на фоне провокации РФ на Нарве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с премьером Эстонии Каей Каллас в связи с провокационными действиями России на реке Нарва, по которой проходит граница.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X (Twitter).

Столтенберг сообщил, что заверил Каллас в солидарности НАТО с Эстонией и поддержке против любых угроз для суверенитета страны.

Spoke with PM @kajakallas.#NATO stands in solidarity with our Ally #Estonia against any threat to their sovereignty. Реклама: May 24, 2024

Кая Каллас еще не сообщала детали разговора.

Напомним, ранее на этой неделе на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.

В четверг Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва.

Главный дипломат ЕС заявил, что Евросоюз ожидает от России объяснений относительно этих действий и требует немедленно вернуть буи на место. Ряд государств ЕС опубликовали отдельные заявления, в которых выразили поддержку Эстонии и осудили провокационные действия России.

Премьер Финляндии предположил, что Россия испытывает НАТО своими действиями.