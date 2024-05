У США вимагають від РФ пояснень через провокації щодо західних сусідів у Балтії

США висловили солідарність з країнами Балтійського регіону у світлі нещодавніх провокацій з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в X (Twitter) написав речник Держдепу Метью Міллер.

У Держдепі очікують, що Росія пояснить свої останні дії щодо західних сусідів.

"Росія зараз сіє нестабільність на кордонах НАТО і ЄС. Ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії і Балтійського моря перед обличчям нещодавніх провокацій і закликаємо Росію пояснити свої дії. Ми уважно стежимо за ситуацією разом з нашими членами Альянсу", – написав Міллер.

