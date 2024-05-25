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У США вимагають від РФ пояснень через провокації щодо західних сусідів у Балтії

Новини — Субота, 25 травня 2024, 10:01 — Іванна Костіна

США висловили солідарність з країнами Балтійського регіону у світлі нещодавніх провокацій з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в X (Twitter) написав речник Держдепу Метью Міллер.

У Держдепі очікують, що Росія пояснить свої останні дії щодо західних сусідів.

"Росія зараз сіє нестабільність на кордонах НАТО і ЄС. Ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії і Балтійського моря перед обличчям нещодавніх провокацій і закликаємо Росію пояснити свої дії. Ми уважно стежимо за ситуацією разом з нашими членами Альянсу", – написав Міллер.

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Нагадаємо, раніше цього тижня на сайті уряду Росії помітили проєкт, що вказував на плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони зі своїми сусідами у Балтійському морі. Після розголосу проєкт зник із сайту

У четвер Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. Через інцидент тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії викликали до МЗС.

Протягом останньої доби підтримку країнам Балтії та Фінляндії висловили низка окремих країн Європи, а ЄС відреагував заявою від імені блоку, запросивши від Росії пояснень щодо дій на Нарві.

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