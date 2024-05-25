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В США требуют от РФ объяснений из-за провокаций в отношении западных соседей в Балтии

Новости — Суббота, 25 мая 2024, 10:01 — Иванна Костина

США выразили солидарность со странами Балтийского региона в свете недавних провокаций со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в X (Twitter) написал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

В Госдепе ожидают, что Россия объяснит свои последние действия в отношении западных соседей.

"Россия сейчас сеет нестабильность на границах НАТО и ЕС. Мы солидарны с нашими союзниками в странах Балтии и Балтийского моря перед лицом недавних провокаций и призываем Россию объяснить свои действия. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими членами Альянса", – написал Миллер.

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Напомним, ранее на этой неделе на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.

В четверг Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва. Из-за инцидента временного поверенного в делах России в Эстонии вызвали в МИД.

За последние сутки поддержку странам Балтии и Финляндии выразили ряд отдельных стран Европы, а ЕС отреагировал заявлением от имени блока и запросил от России объяснений относительно действий на Нарве.

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