В США требуют от РФ объяснений из-за провокаций в отношении западных соседей в Балтии

США выразили солидарность со странами Балтийского региона в свете недавних провокаций со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в X (Twitter) написал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

В Госдепе ожидают, что Россия объяснит свои последние действия в отношении западных соседей.

"Россия сейчас сеет нестабильность на границах НАТО и ЕС. Мы солидарны с нашими союзниками в странах Балтии и Балтийского моря перед лицом недавних провокаций и призываем Россию объяснить свои действия. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими членами Альянса", – написал Миллер.

Russia is now sowing confusion on NATO/EU borders. We stand in solidarity with our Allies in the Baltic states and Baltic Sea in the face of recent provocations and call on Russia to explain its actions. We are watching the situation closely with our Allies.