В США требуют от РФ объяснений из-за провокаций в отношении западных соседей в Балтии

США выразили солидарность со странами Балтийского региона в свете недавних провокаций со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в X (Twitter) написал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

В Госдепе ожидают, что Россия объяснит свои последние действия в отношении западных соседей.

"Россия сейчас сеет нестабильность на границах НАТО и ЕС. Мы солидарны с нашими союзниками в странах Балтии и Балтийского моря перед лицом недавних провокаций и призываем Россию объяснить свои действия. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими членами Альянса", – написал Миллер.

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Russia is now sowing confusion on NATO/EU borders. We stand in solidarity with our Allies in the Baltic states and Baltic Sea in the face of recent provocations and call on Russia to explain its actions. We are watching the situation closely with our Allies. — Matthew Miller (@StateDeptSpox) May 24, 2024

Напомним, ранее на этой неделе на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.

В четверг Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва. Из-за инцидента временного поверенного в делах России в Эстонии вызвали в МИД.

За последние сутки поддержку странам Балтии и Финляндии выразили ряд отдельных стран Европы, а ЕС отреагировал заявлением от имени блока и запросил от России объяснений относительно действий на Нарве.