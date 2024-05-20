У чеському Міловіце розбився малий літак, двоє поранених

Невеликий літак із двома людьми на борту зазнав аварії в аеропорту міста Міловіце в центральній Чехії вранці 20 травня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Повідомлення про інцидент надійшло близько 10:30 за місцевим часом. За попередньою інформацією, невеликий літак розбився в районі аеропорту під час посадки.

Рятувальники надали допомогу двом легкопораненим пацієнтам і доставили їх до лікарні в місті Нимбурк.

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Фото: HZS Central Bohemian Region

"Ми вжили протипожежних заходів, на перший погляд витоку робочих рідин не було, коли подія буде розслідувана, нас запросять допомогти в буксируванні уламків", – сказала ČTK представниця рятувальної служби Вероніка Шворцова Мокова.

У чеській поліції повідомили, що допомогли на місці події, але розслідування на себе візьме державний інститут із розслідування причин авіакатастроф.

Як повідомлялось, на початку травня в результаті аварії одномоторного літака в регіоні Савоя на південному сході Франції загинуло подружжя з Австрії.

Минулого місяця в польському Плоцьку планер, що виконував політ в районі міста, застряг у деревах за лічені метри від будинку у приватному секторі.