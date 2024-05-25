В Британии во время мемориального полета разбился самолет Spitfire

Самолет Spitfire упал на поле в британском Линкольншире во время мероприятия, посвященного чествованию памяти битвы за Британию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Independent.

Полиция и аварийные службы выехали на место происшествия в субботу в 13:20, после того, как получили сообщение о падении самолета времен Второй мировой войны.

По сообщению полиции Линкольншира, считается, что это был самолет с одним пассажиром, и больше никто не был причастен к падению.

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Водителей призвали избегать этого района из-за перекрытия дорог.

Сообщается, что это был самолет Supermarine Spitfire, который использовался как до, так и после Второй мировой войны.

Он был спроектирован Р. Д. Митчеллом и прославился своей ролью во время Битвы за Британию, когда он сыграл решающую роль в отражении воздушных атак Люфтваффе.

Пресс-секретарь Королевских воздушных сил сказал: "Нам известно об инциденте в районе авиабазы Конингсби с участием самолета Королевских военно-воздушных сил.

Мы работаем с аварийно-спасательными службами и поддерживаем тех, кто пострадал. Обновление будет предоставлено в надлежащее время".

В августе прошлого года погиб пилот, когда реплика самолета Spitfire разбилась в деревне Энстоун в Оксфордшире.

Шесть самолетов Supermarine Spitfire в настоящее время эксплуатируются Королевскими военно-воздушными силами (RAF) в рамках мемориального полета "Битва за Британию" – подразделения, которое обеспечивает воздушную демонстрационную группу для государственных торжеств и памятных событий.

Напомним, небольшой самолет с двумя людьми на борту потерпел крушение в аэропорту города Миловице в центральной Чехии утром 20 мая.