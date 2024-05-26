Президент Євроради відреагував на російський удар по "Епіцентру" у Харкові

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав жахливим злочином російський удар по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, де загинули щонайменш 12 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві в соцмережі X (Twitter) Мішель назвав російський удар по Харкову "жахливим".

The Russian strike on a Kharkiv supermarket is atrocious.



Russia’s efforts to terrorise Ukrainian civilians as part of its war of aggression against Ukraine are criminal.



Together, we can stop Russia’s brutal attacks. We need to urgently advance on a comprehensive air defence… Реклама: May 26, 2024

"Зусилля Росії для терору щодо українських цивільних у рамках її загарбницької війни проти України мають злочинний характер. Разом ми можемо зупинити звірські атаки Росії. Потрібно терміново рухатися із комплексним рішенням для захисту України від ударів з повітря", – написав Шарль Мішель.

Нагадаємо, на ранок 26 травня у Харкові повідомили, що ліквідація пожежі в "Епіцентрі" після влучання тривала 16 годин. Підтвердили загибель вже 12 людей, ще 16 вважаються зниклими.

Міністр закордонних справ Чехії раніше заявив, що це наочна демонстрація того, як Росія "хоче миру".

Президент України Володимир Зеленський у неділю оприлюднив відеозвернення із закликом до світових лідерів, зокрема США і Китаю, приїхати на саміт миру у Швейцарії. Відео записали у знищеній російським ударом типографії у Харкові.