Президент Євроради відреагував на російський удар по "Епіцентру" у Харкові

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав жахливим злочином російський удар по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, де загинули щонайменш 12 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві в соцмережі X (Twitter) Мішель назвав російський удар по Харкову "жахливим".

The Russian strike on a Kharkiv supermarket is atrocious.



Russia’s efforts to terrorise Ukrainian civilians as part of its war of aggression against Ukraine are criminal.



Together, we can stop Russia’s brutal attacks. We need to urgently advance on a comprehensive air defence…

