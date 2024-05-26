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Президент Євроради відреагував на російський удар по "Епіцентру" у Харкові

Новини — Неділя, 26 травня 2024, 11:30 — Марія Ємець

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав жахливим злочином російський удар по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, де загинули щонайменш 12 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві в соцмережі X (Twitter) Мішель назвав російський удар по Харкову "жахливим".

"Зусилля Росії для терору щодо українських цивільних у рамках її загарбницької війни проти України мають злочинний характер. Разом ми можемо зупинити звірські атаки Росії. Потрібно терміново рухатися із комплексним рішенням для захисту України від ударів з повітря", – написав Шарль Мішель.

Нагадаємо, на ранок 26 травня у Харкові повідомили, що ліквідація пожежі в "Епіцентрі" після влучання тривала 16 годин. Підтвердили загибель вже 12 людей, ще 16 вважаються зниклими. 

Міністр закордонних справ Чехії раніше заявив, що це наочна демонстрація того, як Росія "хоче миру".

Президент України Володимир Зеленський у неділю оприлюднив відеозвернення із закликом до світових лідерів, зокрема США і Китаю, приїхати на саміт миру у Швейцарії. Відео записали у знищеній російським ударом типографії у Харкові. 

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Мішель Війна з РФ
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