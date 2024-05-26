Зеленський закликав Байдена і лідера Китаю приїхати на саміт миру у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що участь у саміті миру у Швейцарії підтвердили вже понад 80 країн та закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у цій події.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому у неділю, яке записали у знищеній російським ракетним ударом типографії у Харкові.

Зеленський заявив, що Росія намагається нормалізувати те, що робить з Україною, і жодна країна не може спинити таку агресію без допомоги. ВІн нагадав також, що Україна вже має "найбагатший у світі" досвід вислуховування брехні від Росії під час спроб переговорів.

"Саме тому нам потрібні глобальні зусилля. Глобальний саміт миру лідерів, яких Росія не зможе надурити… Вже понад 80 країн підтвердили участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи їх приєднуватися", – зазначив Зеленський.

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"Закликаю глобальних лідерів, які все ще осторонь від глобальних зусиль саміту – лідера США президента Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Будь ласка, продемонструйте лідерство у просуванні миру. Реального миру, а не такого, що стане паузою між ударами… Підтримайте саміт миру вашим особистим лідерством та участю", – додав президент України.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден, швидше за все, пропустить саміт миру, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії.

Президент України Володимир Зеленський у Києві на зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у травні наголошував, що важливо, аби Байден був присутнім на саміті миру.